México é atingido por terremoto de magnitude 5,7 nesta quinta-feira (7)

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu nesta quinta-feira (7) uma grande área do centro do México, inclusive a capital, onde uma multidão foi às ruas. O fenômeno foi informado pelo serviço sismológico do país.

O epicentro do tremor, que ativou o sistema de alertas preventivos, ocorreu a 16 km ao oeste da comunidade de Chiautla de Tapia, no estado de Puebla. A magnitude informada é considerada "moderada" pela escala Richter.

O México está situado entre cinco placas tectônicas, e a movimentação faz do país um dos que registra maior atividade sísmica no mundo, particularmente na costa do Pacífico, da fronteira com a Guatemala ao estado de Jalisco, no oeste.

Autoridades se pronunciam

Em publicação no X, antigo Twitter, o prefeito da Cidade do México, Martí Batres, se pronunciou e disse que, até o momento, "não foram reportados danos"

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou que entrou imediatamente em contato com autoridades da Defesa Civil para conhecer os danos potenciais.

"Aparentemente não foi um tremor tão forte. De qualquer forma, em breve daremos mais informações", disse o presidente em um vídeo publicado no X.

O governador de Puebla, Sergio Salomón, onde foi o epicentro, informou que o tremor foi sentido em várias cidades, mas não foram registrados danos.