Jogos olímpicos têm 225 casos de Covid-19; 24 atletas testaram positivo

Novo boletim epidemiológico da organização das Olimpíadas de Tóquio-2020 informou que mais três atletas foram diagnosticados com Covid-19. Ao todo, segundo a confirmação feita na noite dessa quinta-feira (29), o número de competidores que contraíram o coronavírus desde o início do evento chega a 24.

Ainda conforme o boletim, 225 pessoas envolvidas nas Olimpíadas já foram contaminadas. Somente nas últimas 24 horas, 27 tiveram a confirmação da doença pandêmica.

O americano Sam Kendricks, bicampeão do mundo no salto com vara e rival do brasileiro Thiago Braz, é um dos atletas positivados. Ele está fora das Olimpíadas. Os outros dois competidores não tiveram o nome divulgado.

Recorde

Em meio aos Jogos, a cidade de Tóquio vem registrado aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias. Nessa quinta-feira, a prefeitura local divulgou 3.865 novos casos em 24 horas, recorde pelo terceiro dia consecutivo.

Já nesta sexta-feira (30), o Japão voltou a prorrogar até o dia 31 de agosto e estendeu para outras quatro regiões o estado de emergência por Covid uma semana após o início da competição.

"Decretamos o estado de emergência para Saitama, Chiba, Kanagawa e Osaka", anunciou o primeiro-ministro Yoshihide Suga.