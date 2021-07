Tóquio registra novo recorde com mais de 3 mil casos de Covid-19 em 24 horas

Sede dos Jogos Olímpicos, Tóquio registrou mais de três mil novos casos de Covid-19 pela primeira vez nesta quarta-feira (28) desde o início da pandemia. Ao todo, foram 3.117 diagnósticos de infecção pelo coronavírus em um intervalo de 24 horas.

Com o número, a capital do Japão enfrenta o segundo dia consecutivo de recorde na taxa de contágio, já que nessa terça-feira (27) contabilizou 2.848 novos casos.

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, pediu para que a população evite saídas "desnecessárias" e "não urgentes" em meio ao cenário de alta disseminação da doença pandêmica.

"Quero que os jovens sejam vacinados. O comportamento dos jovens é essencial. Peço que coopere", alertou Koike.

Pouco mais de 25% da população do Japão recebeu as duas doses contra o coronavírus. Regiões vizinhas a Tóquio estudam a implementação de restrições de emergência para conter a disseminação do vírus. Atualmente, devido ao atual estado de emergência em Tóquio, a venda de bebidas alcoólicas está proibida em bares e restaurantes.