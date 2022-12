Gmail passa por instabilidade e usuários relatam não conseguir enviar ou receber mensagens

Na manhã de sábado (10), inúmeros usuários do Gmail reclamaram de instabilidade na plataforma. Por volta das 10h30, surgiram publicações em redes sociais alertando sobre o impasse.

Conforme as reclamações, tanto a versão web quanto o aplicativo para celulares estavam com dificuldades de acesso. As informações são do G1.

Os relatos apontavam que o e-mail não funcionava, e os donos das contas não conseguiam receber ou enviar mensagens. O problema no aplicativo de correio eletrônico do Google atingiu Brasil e outros países. Por meio do twitter, vários assinantes reportaram o caso.

Alguém aqui também com problemas no #Gmail? Não consigo enviar/receber emails já faz meia hora. 🤨 — Paulo Barros 🐦🐸📸🧬🖥️ (@pbarrosjr) December 10, 2022

Amigos, boa-tarde! Alguém com problema no Gmail? Não recebo nada, nem as que envio... Desde já, obrigadão! — Marcio Campos (@msc_campos) December 10, 2022

Análise divulgada pelo Downdetector aponta o horário de maior fluxo das mensagens de erro no Gmail. O site trabalha diretamente com problemas reportados em sites e aplicativos e descreveu que o pico de reclamações de usuários ocorreu a partir das 10h30 da manhã de hoje.

Foto: Fonte: Downdetector