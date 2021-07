Família da modelo brasileira Nayara Vit, morta no Chile, pede investigação rigorosa do caso

A modelo brasileira Nayara Vit, 33, morreu após cair do 12º andar de um prédio no bairro Las Condes, área nobre de Santiago, no Chile. A queda aconteceu na última quarta-feira (7), mas só foi noticiada pela imprensa local na sexta-feira (9). As informações são do jornal Extra.

Nayara era considerada uma celebridade na capital chilena após ter participado do programa "Toc Show", em 2015. Ela morava no Chile há 16 anos e era natural de Cuiabá, no Mato Grosso.

A família da modelo não acredita na hipótese de suicídio e pede uma investigação rigorosa sobre o caso, segundo disse o irmão dela, Guilherme Vit, ao jornal Campo Grande News.

Ele afirmou que a irmã não tinha histórico de depressão e os familiares devem ir ao Chile esta semana para falar com as autoridades policiais.

"O aniversário dela foi no dia 3, ela falou com todo mundo pelo telefone, estava feliz. Minha mãe conversou com ela no dia que aconteceu. Ela estava muito feliz porque a academia ia reabrir, fazendo planos para o futuro, falando do cotidiano", disse ele.

Modelo era namorada de executivo

Ainda segundo o irmão, Nayara tem uma filha de 4 anos com o ex-marido, do qual estava separada há oito meses. Atualmente, ela se relacionava com o executivo Rodrigo Del Valle Mijac, diretor de uma empresa de tecnologia em Santiago.

Guilherme contesta a versão de Rodrigo, que contou estar sentado na sala quando Nayara passou correndo e se jogou de sacada.

