Explosão mata 18 mil vacas em fazenda nos Estados Unidos

Uma explosão provocou a morte de cerca de 18 mil vacas e deixou uma pessoa ferida, em uma fazenda no Texas, Estados Unidos. O incidente, ocorrido no início desta semana, teria sido desencadeado após reação de gás metano. As informações são da BBC.

Até o momento, a hipótese levantada pelas autoridades locais é de que a explosão ocorreu depois que o maquinário da fazenda superaqueceu, inflamando o composto químico. A substância estava presente em grande quantidade no local, já que é expelida através de arrotos e puns dos bovinos.

Ao saber do incidente, equipes de emergência foram até a fazenda, onde encontraram uma pessoa presa. A vítima foi resgatada e levada para o hospital em estado crítico.

De acordo com o xerife Sal Rivera, a explosão ainda iniciou um incêndio, que alcançou a área em que as vacas eram mantidas antes de serem levadas para a ordenha, atingindo a maior parte do gado.

Em comunicado, o Animal Welfare Institute, organização norte-americana que defende o bem-estar animal, afirmou que, caso o número de vacas mortas seja confirmado, esse seria o “incêndio de celeiro” mais mortal em uma década.