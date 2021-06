EUA autorizam envio de 3 milhões de doses da vacina da Janssen ao Brasil

A FDA, agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, autorizou o envio de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen, da empresa Johnson & Johnson, ao Brasil.

De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que os imunizantes devam chegar na próxima semana, mas ainda não há data definida.

Os 3 milhões de doses que vão chegar ao Brasil têm prazo de validade até o próximo dia 27 de junho e precisam ser aplicadas até esta data.

O Ministério da Saúde falou também que fará uma ampla campanha de utilidade pública incentivando as pessoas a procurarem os postos de saúde. Segundo a pasta, o país tem capacidade de aplicar até 2,4 milhões de doses de vacinas por dia.

Eficácia global

O contrato, assinado em março deste ano, garante 38 milhões de doses do imunizante ao Brasil. A previsão inicial de entrega era de 16,9 milhões de doses entre julho e setembro e 21,1 milhões de outubro a dezembro.

A vacina fabricada pela Johnson & Johnson tem eficácia global de 72%. Já a proteção contra casos graves da doença é de 85%, segundo estudo realizado em janeiro deste ano.

Chegada da vacina da Janssen ao Ceará

O primeiro lote da vacina da Janssen chega ao Ceará no começo da próxima semana, conforme o governador Camilo Santana. Serão 120,2 mil doses do imunizante, que é de dose única.

As vacinas serão aplicadas somente na população entre 30 e 44 anos (em ordem decrescente de idade) e serão distribuídas a todos os 184 municípios cearenses.

O carregamento corresponde a 24% de toda a população geral dessa faixa que está cadastrada no site Saúde Digital.

Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), as doses chegam entre a próxima segunda-feira (14) e a terça (15), e serão distribuídas a todas as cidades em um prazo de 24 horas.