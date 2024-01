Elon Musk deixa posto de 'homem mais rico do mundo'; saiba quem assume título

Conhecido pela enorme fortuna, Elon Musk deixou o posto de homem mais rico do mundo nessa sexta-feira (26). A queda aconteceu após o empresário, de patrimônio avaliado em 204 bilhões de dólares pela Forbes, perder mais de US$ 18,8 bilhões nesta semana.

Veja também

De acordo com informações do Estadão, o prejuízo é reflexo direto do crescimento anual de apenas 1% da Tesla, empresa de Musk, nas vendas automotivas. Além do baixo rendimento, a fabricante de carros elétrico ainda prevê uma desaleração na entrega de novos veículos em 2024.

Juntos, os fatores decepcionaram Wall Street na última quarta-feira (24), e provocaram, no dia seguinte, uma queda de 13,2% nas ações da companhia.

Por ser proprietário de 21% das ações da montadora, Musk precisa que a empresa apresente bons rendimentos para aumentar sua fortuna. Em novembro de 2021, por exemplo, a Tesla possuia uma avaliação trilionária, fazendo com que o patrimônio do empresário chegasse a ser especulado em 320,3 bilhões de dólares, valor inédito na história.

Poucos meses depois, no entanto, o magnata da tecnologia acabou perdendo 100 bilhões ao enfrentar a desaleração do mercado de capitais e lidar com a compra do Twitter, que o fez vender 31 bilhões em ações da Tesla.

QUEM É O HOMEM MAIS RICO DO MUNDO?

Com a queda de Musk, Bernard Arnault subiu no ranking de bilionários, alcançando o topo da lista. Com patrimônio familiar avaliado em 207 bilhões de dólares pela Forbes, o francês é presidente executivo do conglomerado de moda LVMH, que reúne marcas famosas, como Louis Vuitton, Tiffany’s e Sephora.

Completando o pódio, Jezz Bezos aparece em terceiro lugar. O fundador da Amazon tem fortuna avaliada em 181,3 bilhões de dólares, ainda segundo a Forbes.