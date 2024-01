Ucraniana é eleita Miss Japão e gera debate sobre identidade nacional

Nascida na Ucrânia, a modelo Karolina Shiino conquistou o título de Miss Japão 2024, na última segunda-feira (22). A vitória causou polêmica nas redes sociais e desencadeou debate sobre a identidade nacional.

Veja também

De acordo com informações da BBC, a campeã mudou-se para o país asiático ainda criança, com 5 anos, e cresceu na cidade de Nagoya. Vivendo a maior parte da vida no Japão, Karolina se naturalizou japonesa no início do ano passado e compartilhou a novidade nas redes sociais.

“Posso não parecer japonesa, mas, conforme crescia no Japão, tornei-me japonesa de coração, e solicitei a naturalização porque queria ser reconhecida como japonesa no sentido mais verdadeiro”, escreveu ela, na ocasião.

Com a vitória, a ucraniana se tornou a primeira cidadã naturalizada a vencer a competição. O processo para conquistar a vitória também foi compartilhado nas redes. Em postagem, publicada nesta sexta-feira (26), a miss revelou ter participado de uma série de palestras promovidas pela organização do concurso em que pôde se aprofundar na arte e cultura japonesa. A experiência, segundo ela, a aproximou ainda mais da nação asiática

“Através desta sessão de estudo de quatro meses, me apaixonei ainda mais pelo Japão e sinto que fui capaz de crescer como japonesa”, escreveu ela.

VITÓRIA POLÊMICA

Sem parentesco japonês, Karolina gerou burburinhos entre internautas, que questionaram a coroação de uma ucraniana em um concurso de beleza japonês. “Não entendo qual é o sentido de ter um concurso baseado em nacionalidade, se a sua verdadeira nacionalidade não é importante”, argumentou um perfil.

Outra usuária chamou atenção para o efeito que a vitória de uma mulher europeia pode causar nas meninas do Japão: “As meninas japonesas deveriam se sentir valorizadas por sua própria beleza, por que tê-la como modelo?”.