Donald Trump é condenado a pagar valor estimado em R$ 409 milhões por difamação contra escritora

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado a pagar 83,3 milhões de dólares (409,5 milhões de reais) à escritora E. Jean Carroll por difamá-la após ela o acusar de estupro em 2019, conforme anunciou o juiz ao fim das deliberações do júri, nesta sexta-feira (26).

Esta quantia, muito superior aos 10 milhões que a escritora e jornalista solicitava, desdobra-se em 65 milhões de dólares por danos e juros, 11 milhões por reparação de danos à reputação e 7,3 milhões de compensação financeira, de acordo com veículos americanos como o New York Times e a CNN.

O processo contra o ex-presidente iniciou em 2019. A jornalista acusava Trump de tê-la estuprado na década de 1990. No Truth Social, o político considerou a condenação "absolutamente ridícula". Ele alega que irá recorrer.

