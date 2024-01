Trump vence nas primárias republicanas de New Hampshire, apontam projeções

Projeções da imprensa norte-americana apontam para vitória do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump nas primárias do partido Republicano, em New Hampshire, nesta terça-feira (23). Principal nome contrário a Trump, Nikki Haley disse, em discurso para apoiadores, que a "corrida" não acabou.

"Há conversas de que essa corrida terminou. Tenho notícias: New Hampshire é o primeiro (estado) na nação, não o último. Essa corrida está longe do fim, há dezenas de estados ainda. O próximo é o meu, da Carolina do Sul", a republicana também parabenizou o oponente.

As urnas devem fechar às 20h (horário local) e às 22h, horário de Brasília.

No último dia 15 de janeiro, o ex-presidente venceu as primárias republicanas no estado de Iowa, nessa segunda-feira (15), e se consolidou como o favorito do partido para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, previstas para novembro. Eleitores enfrentaram um frio de -30°C, devido a uma forte nevasca, e indicaram o antigo chefe de estado em detrimento de seus rivais, Nikki Haley e Ron DeSantis.

Iowa tem grande peso na campanha, pois caso ele não conseguisse a vitória que aguardava, a imagem de favorito incontestável poderia ser prejudicada pelo resto da corrida eleitoral.