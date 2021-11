Crianças de 5 a 11 começam a ser vacinadas contra a Covid-19 em Israel

Crianças de 5 a 11 anos começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 nesta segunda-feira (22), em Israel. A imunização desta faixa etária ocorre com uma dose menor da Pfizer. Até então, o país vacinava adolescentes a partir de 12 anos.

A ampliação do público é uma estratégia para evitar uma nova onda da doença. As vacinas para esta etapa chegaram no último domingo (21).

O primeiro-ministro Naftali Bennett decidiu, então, que a imunização deveria "começar imediatamente".

A vacinação de crianças acontece em postos de saúde, mas o governo pretende levar a escolas e postos móveis próximos de atrações infantis.

