Cientistas escolhem nome 'Nu' para intitular a nova variante do coronavírus

A nova variante do coronavírus encontrada na África do Sul já tem um provável nome: Nu, a 13ª letra do alfabeto grego. O conjunto de símbolos tem sido adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para nomear as cepas do vírus que precisam de monitoramento.

A OMS, porém, ainda não anunciou oficialmente o nome da nova variante — a possibilidade é apontada por especialistas internacionais devido à lógica do alfabeto grego, conforme o jornal O Globo.

Até o momento, a nova cepa tem 100 casos confirmados na África do Sul. Casos em viajantes já foram registrados na Bélgica, em Israel e Hong Kong.

A OMS já identificou quatro variantes "de preocupação", Alfa, Beta, Gama e Delta. Entre as variantes "de interesse", estão a Lambda, identificada no Peru no fim de 2020, e Mu, registrada na Colômbia em janeiro deste ano.

Restrições contra viajantes

Nesta sexta-feira (26), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou que o Brasil restringisse a entrada de viajantes e voos de seis países da África devido à nova variante.

Em nota técnica, a agência indicou que medidas mais rígidas fossem tomadas em relação aos países África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

O texto também orienta que viajantes brasileiros e seus acompanhantes legais façam quarentena após desembarque no País caso tenham vindo ou passado pelos países africanos alvos da medida.

Exigência de vacinação

A Anvisa publicou também, nessa quinta-feira (25), notas técnicas orientando que o Brasil adote exigência de comprovante de vacinação completa para ingresso no País. O procedimento deve ser obrigatório para entrada por vias terrestres e aéreas.

De acordo com as recomendações da instituição, os viajantes devem concluir o esquema vacinal contra o coronavírus ao menos 14 dias antes de entrar em solo brasileiro.