China cerca Taiwan com manobras militares e diz que são 'uma punição aos independentistas'; entenda

A China iniciou, nesta quinta-feira (23), manobras militares ao redor da ilha de Taiwan dois dias após a cerimônia de posse de um novo presidente, crítico ao país chinês. A ação é uma "punição pelos atos separatistas" no território.

Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, foram detectados 49 aviões chineses durante as manobras de Pequim, "dos quais 35 cruzaram a linha mediana", em referência à linha que divide o Estreito de Taiwan, localizada entre a ilha e a China continental.

Veja também Mundo Papa reconhece milagre de Carlo Acutis e beato será canonizado; veja história Mundo 'Pilares de luz' são vistos no céu do Japão; moradores especulam presença alienígena

Lai Ching-te assumiu o cargo de presidente na última segunda-feira (20) e é considerado pelas autoridades comunistas como um "separatista perigoso". Durante seu discurso, o presidente celebrou a democracia de Taiwan e fez um apelo para que a China "cesse a intimidação política e militar".

Taiwan é governada separadamente da China desde 1949, mas o país chinês reivindica sua soberania sobre a ilha e descartou a possibilidade de recorrer à força para assumir o controle do território.

As manobras começaram na manhã desta quinta com o envio de aviões e navios militares para os "arredores da ilha de Taiwan" para testar a capacidade de combate, anunciou o Exército Popular de Libertação da China. Segundo Wang Wenbin, porta-voz da diplomacia chinesa, as manobras são uma "séria advertência" dirigida aos "independentistas" da ilha, que acabarão "ensanguentados".

As autoridades taiwanesas responderam de imediato e mobilizaram suas forças marítimas, aéreas e terrestres. "Continuaremos defendendo os valores da liberdade e da democracia", afirmou o presidente Lai.

Em coordenação com o Exército, a Guarda Costeira de Taiwan mobilizou sua frota para monitorar os movimentos nas águas marítimas próximas. Taiwan mobilizou quatro caças da base de Hsinchu, que fica 60 km ao sudoeste de Taipé.