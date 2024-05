'Pilares de luz' são vistos no céu do Japão; moradores especulam presença alienígena

Moradores de Maisen, na província de Tottori, no Japão, se surpreenderam com pilares de luz no céu noturno, e passaram a questionar se estariam diante de uma invasão alienígena. As informações são do jornal Extra.

O caso aconteceu no dia 11 de maio e repercutiu na internet. Imagens compartilhadas no X, antigo Twitter, mostram nove raios de luz na vertical, que pareciam estar flutuando ao norte da cidade, acima do mar.

Essa não é a primeira vez que os pilares foram avistados no céu, contudo, eles têm uma explicação simples. Os raios no céu apareceram acima de um trecho do mar onde ficam muitos barcos de pesca, ou seja, as luzes são, na verdade, reflexos dos barcos que estavam no porto naquele momento, já que os pescadores usam as luzes para atrair peixes durante a noite para seus barcos.

Queda nas temperaturas

Mas isso só acontece quando as temperaturas durante a noite caem a ponto de se formar cristais de gelo no ar acima dos navios que, nas condições certas, são brilhantes o suficiente para refletir no céu, podendo ser vistos da costa. O fenômeno tem até nome: "Isaribi Kochu" ou "pilares de luz que atraem peixes".