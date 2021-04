Chile fecha suas fronteiras após casos de Covid-19 ultrapassarem 1 milhão

O Chile fechará novamente suas fronteiras ao longo do mês de abril para tentar conter a pandemia de Covid-19, segundo anúncio do governo, nesta quinta-feira (1).

O país registrou 7.830 novas infecções neste mesmo dia, e continua batendo recordes diários de novas contaminações. O número de casos passa de 1 milhão.

Chilenos e estrangeiros residentes no país não poderão viajar ao exterior, a não ser por razões humanitárias urgentes e qualificadas, tratamentos de saúde ou providências essenciais para o bom funcionamento do país.

Por 30 dias, fica proibido também a entrada de estrangeiros não residentes no Chile, exceto aqueles devidamente autorizados pela autoridade consular chilena no país de origem.

Fronteiras terrestres

Para entrar pelas fronteiras terrestres, motoristas de caminhões em tráfego de mercadorias deverão ter um teste PCR negativo com no máximo 72 horas.

O governo chileno ainda fez uma nova definição dos bens e serviços considerados "essenciais para uso doméstico" e que serão os únicos que poderão ser comercializados nas zonas de quarentena total e confinamento de fim de semana, pelos próximos 15 dias.

O toque de recolher em todo o país foi antecipado e a partir da próxima segunda-feira (5), entrará em vigor das 21h às 5h.

Avanço do vírus

Apesar de o Chile estar realizando um dos processos de vacinação mais rápidos e bem-sucedidos do mundo, com quase 6,8 milhões de pessoas beneficiadas, não foi capaz de conter a disseminação do vírus e, depois do verão, sofre com uma segunda onda mais severa. No país, as autoridades de saúde já detectaram a presença das variantes brasileira e britânica da Covid-19.