Brasileiro sequestrado no Equador agradece 'orações de todos os lugares' após ser resgatado

Após ser resgatado na noite de quarta-feira (10), o brasileiro Thiago Allan Freitas, de 38 anos, agradeceu o apoio através de um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (11). Ele foi sequestrado em Guayaquil, no Equador, na terça-feira (9).

"Muito obrigado primeiramente a Deus e em especial a Polícia Nacional", declarou. "Obrigado a todos os amigos e clientes pela ajuda e orações, cada um de vocês faz parte disso. É incrível como todo Equador me acolheu, recebi mensagens e orações de todos os lugares", escreveu na legenda.

Veja também

“É a possibilidade de ter uma segunda chance. Quero tranquilizar que estou bem, e o pior já passou. Muitas coisas ainda não posso falar, mas quero agradecer todos", acrescentou no vídeo.

Sequestro

Na terça-feira (9), o filho do brasileiro, Gustavo, revelou o sequestro através das redes sociais. Segundo o jovem, os sequestradores solicitaram 3 mil dólares (cerca de R$ 14.720) para liberar Thiago.

Gustavo informou na ocasião que os parentes da vítima só conseguiram enviar parte dessa quantia: 1.100 dólares (equivalente a R$ 5.400). Ele chegou a pedir doações para completar o valor exigido pelos criminosos.

Violência no Equador

O Equador enfrenta uma onda de violência nos últimos anos que inclui sequestros de policiais, traficantes que fugiram da prisão, tumultos em presídios, ataques com explosivos nas ruas e o tráfico de drogas.

Daniel Noboa, presidente do País, decretou, na segunda-feira (8), estado de exceção em todo o território, inclusive no sistema penitenciário, após a fuga do chefe da maior facção criminosa de um presídio em Guayaquil.