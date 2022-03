Boeing 737-800 que caiu na China tem bom histórico de segurança em voo

O Boeing 737-800 da China Eastern Airlines, que caiu nesta segunda-feira (21) no sul do país com 132 pessoas a bordo, estava em operação há seis anos e tem bons registros de segurança de voo, segundo o Flightradar24.

A aeronave não é a mesma do modelo Boeing 737 MAX, que foi responsável por acidentes na Indonésia, em 2018, e na Etiópia, no ano seguinte. Esse tipo de avião, inclusive, está fora de operação há mais de três anos na China.

Conforme a Administração Chinesa de Aviação Civil (CAACO), o boeing avião decolou de Kunming e tinha como destino a metrópole de Guangzhou, mas "perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou", na região montanhosa de Guangxi.

O avião transportava 123 passageiros e nove membros da tripulação, totalizando 132 pessoas. Ainda não há um balanço oficial do número de vítimas.

Acidentes aéreos na China

O último grande acidente de avião na China ocorreu em agosto de 2010, quando 44 pessoas morreram vítimas de uma queda do jato Embraer E-190 da Henan Airlines.

Esse foi o acidente mais recente envolvendo um voo comercial chinês de passageiros a causar vítimas civis.

O maior acidente aéreo do país aconteceu em 1994. Um trimotor Tupolev Tu-154 da China Northwest caiu após a decolagem. Todas as 160 pessoas a bordo morreram.

A maioria dos passageiros a bordo do voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu em março de 2014 na rota de Kuala Lumpur para Pequim, era da China.