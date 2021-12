O empresário sul-africano Elon Musk, de 50 anos, foi eleito a personalidade do ano de 2021 da “Time”. Conforme divulgou a revista norte-americana nesta segunda-feira (13), o CEO da Tesla e da Space X foi reconhecido pelos investimentos em viagens espaciais e novas tecnologias.

O editor-chefe da publicação, Edward Felsenthal, explicou sobre os critérios para a decisão.

"O 'Personalidade do Ano' reconhece a influência, e poucas pessoas foram mais influentes que Elon Musk na vida na Terra, e potencialmente fora dela também", avaliou.

Recentemente, Musk superou a fortuna do fundador da Amaxon, Jeff Bezzos, tornando-se a pessoa mais rica do mundo. O patrimônio do empresário é calculado em US$ 188 bilhões (mais de R$ 1 trilhão).



