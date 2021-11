Elon Musk diz que vende ações da Tesla se ONU mostrar que fome mundial é resolvida com US$ 6 bi

O bilionário Elon Musk afirmou, nesse domingo (31), que venderia algumas de suas ações da empresa Tesla "agora" se a Organização das Nações Unidas (ONU) mostrasse que seria possível encerrar a crise da fome no mundo com US$ 6 bilhões. As informações são do portal UOL.

A declaração foi feita em uma rede social em resposta a David Beasley, diretor do Programa Mundial de Alimentos da entidade. Em entrevista ao canal norte-americano CNN, Beasley pediu que os mais ricos do planeta se unissem para "avançar agora, em uma base única" para ajudar na resolução do problema.

"São US$ 6 bilhões para ajudar 42 milhões de pessoas que literalmente morrerão se não as alcançarmos", destacou o diretor da ação da ONU no programa Connect the World. Ele ainda pontuou que reunir o montante "não é complicado".

Conforme a CNN, Beasley desafiou, além de Musk, o empresário Jeff Bezos, proprietário da Amazon, a resolver o problema. Os dois são os homens mais ricos do mundo.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

"Se o WFP (sigla para World Food Programme, o programa contra a fome da ONU) puder descrever neste tópico do Twitter exatamente como US$ 6 bilhões resolverão a fome mundial, venderei ações da Tesla agora mesmo", postou Musk após ser apontado pelo pesquisador Eli David em um tuíte.

O bilionário, contudo, fez ressalvas na oferta. "Deve ser uma contabilidade de código aberto, para que o público veja precisamente como o dinheiro é gasto".

Em resposta, Beasley destacou que o órgão tem ferramentas transparentes para a análise e retificou o apontado pelo pesquisador. O diretor da ONU disse que a quantia não resolverá o problema — ela vai "prevenir a instabilidade geopolítica, a migração em massa e salvar 42 milhões de pessoas à beira da fome".

Beasley chegou ainda a pedir a Musk o agendamento de uma reunião para discutir o assunto. A resposta, porém, foi uma nova pergunta sobre a publicação dos gastos anuais do programa, os quais, segundo o diretor do programa da ONU, poderiam ser mostrados em vez de tuitados.

Riqueza de Musk

O valor apontado equivale a cerca de 2% da riqueza líquida de Musk, atualmente em segundo lugar na lista de maiores fortunas. O Índice de Bilionário da Bloomberg indicou, na última semana, que ele tinha patrimônio líquido de US$ 311 bilhões, conforme a CNN.

Ainda conforme o canal, a Tesla se tornou, na semana passada, a sexta empresa na história dos Estados Unidos a valer US$ 1 trilhão. A companhia foi a segunda a atingir mais rapidamente o marco, atrás apenas do Facebook.

Junção de crises

Ainda no programa da CNN, Beasley classificou a junção das crises climática e da Covid-19 como uma "tempestade perfeita", o que predispunha várias nações a "baterem à porta da fome".

"E se fosse sua filha morrendo de fome? E se fosse sua família morrendo de fome? Acorde, anime-se e ajude", questionou.