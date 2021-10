'Treta' de bilionários: Elon Musk ironiza post de Jeff Bezos e envia emoji de medalha de 2º lugar

O bilionário e CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, usou o Twitter para alfinetar o concorrente dele na corrida espacial, Jeff Bezos. Na ocasião, Musk ironizou o fato de o fundador da Amazon estar em segundo lugar no ranking de mais ricos do mundo da revista norte-americana Bloomberg. As informações são do G1.

A "treta" dos bilionários teve início quando Bezos postou uma mensagem com uma foto antiga de uma reportagem de jornal. Ela afirmava que a ideia de que ele era pioneiro em um novo paradigma de negócios era bobagem.

Também na publicação, o empresário aconselhava as pessoas a não deixarem ninguém falar "quem você é" e finalizava dizendo que "hoje, a Amazon é uma das companhias com maior sucesso no mundo e revolucionou duas indústrias totalmente diferentes".

Em resposta, Musk publicou um emoji de segundo lugar para Bezos. Elon Musk foi eleito a pessoa mais rica do mundo com um patrimônio de US$ 222 bilhões, de acordo com o ranking de bilionários Bloomberg. Jeff Bezos está em segundo lugar, com uma fortuna de US$ 191 bilhões. O CEO da SpaceX é a terceira pessoa a ultrapassar a marca de US$ 200 bilhões em bens. A primeira foi o próprio Bezos, em agosto de 2020, depois foi Bernard Arnault, diretor-executivo da LVMH, holding dona da Louis Vuitton e Dior, em agosto deste ano. Colocações A posição não é fixa. Em janeiro, o fundador da Amazon esteve com o título durante vários dias, o que causou queda nas ações da Tesla. Em abril, Musk também foi ultrapassado por Arnault. Em agosto, Musk foi novamente eleito o segundo mais rico, seguido por Bezos. No fim de setembro, ele recuperou o topo do ranking.