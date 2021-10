Windows 11: novo layout e melhor desempenho em games; saiba como baixar

Usuários da Microsoft devem ficar atentos nas atualizações do Windows 11. Nesta terça-feira (5), A empresa apresentou as novidades da nova versão do sistema operacional em coletiva virtual. As mudanças vão desde a localização do botão "iniciar" até o "Teams" integrado na barra de tarefas.

O novo sistema operacional já pode ser atualizado de forma gratuita nos PCs e notebooks de usuários com Windows 10.

Para saber se o PC ou notebook é compatível com a nova versão do Windows 11, o usuário precisa baixar um aplicativo de análise da Microsoft.

Como baixar o Windows 11?

O Windows é gratuito para quem já é usuário do Windows 10. Ele está disponível no "Windows Update".

"Começamos com as máquinas com o grau compatibilidade melhor e vamos garantir que esse processo seja melhor possível", explicou em coletiva Adriano Galvão, vice-presidente de vendas ao consumidor da Microsoft.

Para os demais usuários, o sistema operacional deve ser comercializado em 2022 em lojas especializadas e pelo site da Microsoft. "É o Windows mais seguro até agora", aponta Adriano Galvão.

Nova localização do botão "Iniciar"

Legenda: Menu centralizado é uma das mudanças que chamam atenção Foto: Divulgação/Microsoft

De cara, mudanças no layout — como a localização do botão "iniciar" — são as que mais chamam atenção. A plataforma também oferece um melhor desempenho para os gamers e comunicação por meio de programas como o "Teams".

O botão "iniciar", aquele com o menu para abrir programas, mudou de lugar na nova versão do sistema operacional. Localizado no centro da barra de tarefas, o usuário tem todo painel necessário para acessar softwares, aplicativos de comunicação e outras funções.

A barra de tarefas tem tecnologia em nuvem com o "Office 365" que mostra os arquivos mais recentes. Outra novidade é a tecnologia "snap". O usuário poderá abrir diferentes programas sem ficar uma bagunça na tela. Janelas lado a lado irão organizar as diferentes tarefas.

Interação e informação entre pessoas

O Windows 11 traz o programa "Teams" de forma integrada na barra de tarefas. O usuário tem um acesso facilitado independente do que ele esteja fazendo com chats de mensagem ou vídeo.

"Essa questão da conectividade é muito importante hoje. Estamos o tempo todo recebendo notícias, notificações e mensagens", destaca Adriano Galvão.

Para poder facilitar a comunicação dos usuários com amigos e familiares, além de ajudar na leitura de sites de notícias, o sistema operacional oferece um feed personalizado alimentado por inteligência artificial.

O usuário consegue ver, em único lugar, informações relevantes como tempo, trânsito, e aquilo que for de mais importante.

Games: novas tecnologias

Legenda: Plataforma oferece melhor desempenho para games Foto: Divulgação/Microsoft

Três inovações dentro do Windows 11 foram implementadas para um melhor desempenho dos usuários que utilizam PC ou notebook para games.

O "DirectX 12" Ultimate permite o gamer ter um gráfico imersivo com altas tacas de quadros em jogo. Já o "Direct Storage", conhecido dos usuários do Xbox, possibilita o carregamento de jogos mais detalhados. Enquanto a tecnologia de "Auto HDR" oferta um maior número de cores e resolução.