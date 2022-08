Superlua 2022: veja horário e como assistir fenômeno que começa hoje (11)

A "Superlua de Esturjão", último fenômeno do tipo programado para 2022, poderá ser observada nesta quinta-feira (11). Se as condições climáticas forem favoráveis, a lua poderá ser observada a qualquer horário da noite e madrugada, já que ela ficará até o sol nascer.

Os astrônomos detalham que o evento acontece quando a lua está mais próxima ao seu perigeu, ou seja, o ponto mais próximo da Terra, durante a órbita do satélite natural.

Em alguns locais, a superlua pode ser vista a olho nu, sem necessidade de telescópios ou equipamentos mais profissionais. Mas quem quiser acompanhar o fenômeno deve olhar o céu pouco depois da lua surgir.

Conforme o site Space.com, o Projeto Telescópio Virtual, serviço prestado pelo Observatório Astronômico Bellatrix, com sede em Roma, na Itália, vai transmitir um webcast comentado por astrofísicos em seu canal no YouTube, a partir das 2h30.

O fenômeno foi nomeado desta forma porque este é um período em que o peixe costuma ser encontrado em grande quantidade nos Grandes Lagos da América do Norte, conjunto de lagos de água doce localizado entre o Canadá e os Estados Unidos.

Chuva de meteoros

Além da "Superlua de Esturjão", esta semana também terá a chuva de meteoros Perseidas, evento anual. O pico acontecerá nos dias 12 e 13 de agosto, com previsão de ter 20 meteoros por hora durante o auge. A Perseidas é uma das chuvas com maior quantidade de fragmentos liberados.

Terceira lua do ano

A "Lua de Morango" foi a primeira superlua do ano, ocorrendo no dia 14 de junho. Em seguida, houve a "Superlua dos Cervos", no dia 13 de julho, ficando conhecida por esse nome porque os chifres de veados machos estão em modo de crescimento total neste período do ano.