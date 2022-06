Lua de Morango aparece no céu nesta terça-feira (14); saiba que horas começa

A lua cheia de junho tem início nesta terça-feira (14). Neste mês, ela atinge um ponto chamado de perigeu, quando nosso satélite natural chega à fase completa ao mesmo tempo em que sua órbita elíptica faz sua aproximação máxima da Terra.

Desta vez, o fenômeno se dará exatamente às 8h52 da manhã, pelo horário de Brasília. Especialistas também apontam que, por volta das 20h, será o melhor horário para ela ser vista do Brasil.

Conhecida como “Lua de Morango”, essa será a primeira Superlua do ano. A próxima ocorrência será em julho, denominada “Lua dos Cervos”.

De acordo com informações da NASA, durante o fenômeno, a lua pode ficar até 30% mais brilhante. Além disso, no momento de aproximação máxima com a Terra, a percepção da Lua cresce 14% em relação ao apogeu (ponto mais distante da órbita).

Como assistir ao fenômeno?

Espectadores podem acompanhar o fenômeno por meio de uma transmissão em tempo real, a partir das 16h15 (horário de Brasília), pelo canal no YouTube da Virtual Telescope Project (Projeto Telescópio Virtual), do Observatório Astronômico Bellatrix, da Itália.

Também será possível ver a Constelação de Escorpião e a supergigante vermelha Antares, posicionadas logo acima da Lua.