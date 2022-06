Alinhamento de planetas será visível no mês de junho; veja quando observar

A partir desta sexta-feira (3), estarão alinhados no céu os cinco planetas do Sistema Solar visíveis da Terra a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Eles aparecerão nessa ordem, a mesma em que orbitam o Sol. As informações são do Uol.

Para ver todos ao mesmo tempo, é preciso acordar bem cedo neste sábado (4), cerca de uma hora antes de o Sol nascer. É nesse horário que Mercúrio estará despontando no horizonte, completando o quinteto, antes de ele ser "engolido" pelo amanhecer.

O melhor horário para a visualização será entre 5h30 e 6h10 e não será preciso o uso de instrumentos, basta ter uma vista desobstruída do horizonte noroeste, na direção que o Sol nasce. No entanto, o uso de binóculos pode ajudar.

Dos cinco planetas, Mercúrio é o mais difícil de se observar por ser o mais próximo do Sol, sendo ofuscado por seu brilho. Já Vênus e Júpiter são os mais brilhantes e mais fáceis de localizar no céu. O uso de sites ou aplicativos de astronomia podem indicar a posição dos objetos e os horários de visibilidade em cada região.

Outras datas

Mercúrio alcançará sua elongação máxima a Oeste, ou seja, mais afastado de nossa estrela, no dia 16 de junho. Com isso, sua luz será menos impactada pela do Sol e pode facilitar na observação do planeta.

Já no dia 24, a Lua surgirá para deixar a observação ainda mais rica junto ao alinhamento quíntuplo, aparecendo entre Vênus e Marte. Os planetas estarão bem espaçados pelo céu, e Mercúrio em posição um pouco mais favorável.