Putin teria tratado câncer avançado em abril, diz relatório de inteligência dos EUA

Um documento de inteligência dos Estados Unidos afirma que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi submetido a um tratamento contra um câncer avançado em abril. A informação, divulgada pela revista Newsweek, cita declarações de três autoridades de alto escalão do governo norte-americano.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, negou, nesta semana, que o mandatário esteja com a saúde debilitada.

Ainda conforme o relatório, Putin teria sofrido uma tentativa de assassinato em março. O relato das autoridades, que não se identificaram, alertam que o presidente russo está isolado e isso dificulta uma avaliação sobre o status de saúde ele.

"Putin está definitivamente doente... Se ele vai morrer em breve é mera especulação. Ele ainda é perigoso, e o caos está à frente se ele morrer. Precisamos nos concentrar nisso. Estarmos prontos", declarou o líder de Inteligência Nacional à Newsweek.

"O controle de Putin é forte, mas não é mais absoluto", disse uma das autoridades, que possui acesso direto aos relatórios de inteligência. "A disputa dentro do Kremlin nunca foi tão intensa, todos sentem que o fim está próximo."

Entre as autoridades ouvidas pela publicação está um líder do escritório do Diretor de Inteligência Nacional, um sênior aposentado da Força Aérea e um da Agência de Inteligência e Defesa.

Segundo uma das fontes, o presidente da Rússia está cada vez mais paranoico sobre o próprio poder. "O que sabemos é que há um iceberg lá fora, embora coberto de neblina".

"Putin estar doente ou morrer é bom para o mundo, não apenas por causa do futuro da Rússia ou do fim da guerra na Ucrânia, mas por diminuir a ameaça de uma guerra nuclear por um homem louco".

Aparições públicas

Ainda conforme a Newsweek, a inteligência norte-americana monitora as aparições públicas do líder russo. Em 21 de abril, quase dois meses após a invasão da Ucrânia, Putin apareceu ao lado do ministro da Defesa, Sergey Shoigu, e a postura do presidente chamou atenção. Na ocasião, ele estava curvado e segurando a mesa com a mão direita.

Alguns observadores sugeriram que ele tinha doença de Parkinson, outros insistiram que a postura era resultado de um treinamento com armas da organização de serviços secreto da União Soviética, KGB. No entanto, o consenso da inteligência dos EUA era que Putin parecia estar doente e provavelmente morrendo, relatou a publicação.

A aparição mais recente, durante as comemorações do Dia da Vitória, em 9 de maio, Putin estava visivelmente inchado e com a postura caída, indicando uma possível exaustão física. A inteligência norte-americana concordou que o estado de saúde de Putin era mais grave do que se pensava.

Legenda: Putin no Dia da Vitória deste ano Foto: AFP

Três dias depois, o chefe de inteligência da Ucrânia, major-general Kyrylo Budanov, disse à emissora Sky News que o líder russo estava em "condições psicológicas e físicas muito ruins e está muito doente".

Ainda conforme ele, havia planos no Kremlin para derrubar o líder russo. Na época, funcionários da segurança do Kremlin descobriram uma conspiração para assassinar Putin.

