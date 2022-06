Pelé pede em carta a Putin fim da invasão à Ucrânia

A lenda do futebol mundial Pelé pediu em carta, nesta quarta-feira (2), ao presidente Vladimir Putin, que "pare com a invasão" da Ucrânia. O brasileiro encontrou o russo antes da partida em Glasgow, em que os ucranianos acabaram eliminando a Escócia (2-1) na repescagem rumo à Copa do Catar-2022.

"Eu quero utilizar a partida de hoje como uma oportunidade de fazer um pedido: pare com essa invasão. Não existem argumentos que justifiquem a violência", diz a carta endereçada a Putin que o ex-jogador brasileiro escreveu "pessoalmente", diz carta publicada em redes sociais.

Pelé Ex-jogador de futebol brasileiro Hoje a Ucrânia tenta esquecer, ao menos por 90 minutos, a tragédia que ainda acontece em seu país. Competir por uma vaga na Copa do Mundo já é uma tarefa difícil. E se torna quase impossível com tantas vidas em jogo",

Veja carta:

Partida sofreu alteração por contra de conflitos

A partida classificatória entre Ucrânia e Escócia em Glasgow deveria ter sido disputada originalmente em março, mas foi adiada devido ao conflito, que começou em 24 de fevereiro.

Após a vitória desta quarta-feira, os ucranianos vão enfrentar o País de Gales no dia 5 de junho valendo uma vaga no Mundial do Catar, que será disputado de novembro a dezembro deste ano.

'O Rei do futebol', de 81 anos, chamou o conflito de "perverso" e "injustificável", e disse que "não há razão para que ele perdure ainda mais tempo".

O ex-astro tricampeão mundial, acrescenta: "Eu já vivi oito décadas, nas quais testemunhei guerras e vi líderes bradando ódio em nome da segurança do próprio povo. Não podemos regredir a esses tempos. Devemos evoluir".

Pelé também relata na carta um encontro que teve com Putin em 2017: "Quando nos conhecemos no passado e trocamos um grande sorriso acompanhado de um longo aperto de mão, era inimaginável que poderíamos um dia estar tão divididos quanto estamos hoje",

Mais cedo, Pelé havia postado uma foto em que aparece sorrindo com parentes, sentado em uma cadeira de rodas. "Como sempre, celebrando cada pequena vitória", escreveu ele logo abaixo da imagem.

O ex-astro publica com frequência fotos de seu passado em suas redes ou geralmente envia mensagens para atletas, mas é menos comum ele postar fotos atuais de si mesmo, como havia feito pela última vez no dia 22 de abril.