Caso da ex-princesa do Catar encontrada morta na Espanha: veja o que se sabe até agora

Ex-integrante da família real do Catar, Kasia Gallanio, 45. foi encontrada morta no quarto na Espanha — na madrugada de domingo (29). Com nacionalidade polonesa e americana, ela morava sozinha em Marbella.

Kasia só foi encontrada morta após a filha, que vive em Paris, telefonar para a polícia da Espanha porque não conseguia se comunicar com a mãe.

Qual foi a causa da morte de Kasia Gallanio?

Conforme G1, quando a polícia teve acesso ao quarto da ex-princesa não viu nenhum sinal de ferimento ou de agressão física.

A polícia trabalha com a hipótese inicial de uma possível overdose de drogas, mas ainda não há confirmação da perícia.

Qual a ligação de Kasia Gallanio com a família real do Catar?

Legenda: Ex-princesa em viagem de férias com as filhas Foto: Reprodução/Instagram

Kasia Gallanio é ex-mulher do tio de Tamim Bin Hamad Al Thani, atual emir do Catar. Quando fazia parte da família real, a polonesa teve três filhas, duas delas gêmeas que hoje têm 17 anos. A terceira tem 15.

O que motivou a separação de Kasia Gallanio?

Existe uma acusação de Kasia contra o ex-marido de que ele tocava inapropriadamente nas filhas. O ex-casal brigava na Justiça pela guarda das três filhas que os dois tiveram.

Conforme reportagem do jornal francês Le Parisien, a Justiça aguardava uma prova pericial psicológica de Gallanio.

Pai acusado de assédio

O ex-marido de Kasia, Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani (73), também foi alvo de uma denúncia da própria herdeira.

Uma das três filhas com Kasia relatou em denúncia à polícia que ele teria cometido agressões sexuais contra ela quando tinha entre 9 e 15 anos.