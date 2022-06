Ex-princesa do Catar é encontrada morta em casa na Espanha

Kasia Galliano, de 45 anos, ex-mulher de Abdelaziz bin Khalifa Al Thani, membro da família real do Catar, foi encontrada morta no último domingo (29) dentro de casa em Marbella, na Espanha.

A mulher estava em cima da cama, sem sinais de violência. As primeiras informações sobre o caso dão conta de que ela teria morrido por overdose de drogas. No entanto, a causa do óbito ainda será atestada em autópsia.

O corpo dela só foi encontrado porque uma das filhas que mora em Paris telefonou para a polícia da Espanha alegando não conseguir contato com a mãe.

Galliano se casou em 2004 com Abdelaziz, ex-ministro do governo no Catar. O casal teve três filhas - duas adolescentes gêmeas, de 17 anos, e outra, de 15 anos. Desde 2012, ela tenta retirar a guarda das garotas.

O jornal francês "Le Parisien" e o espanhol "El País" informaram que a morte de Kasia ocorreu semanas após ela denunciar o ex-marido por abuso sexual contra uma das filhas.

A reportagem de "Le Parisien" destacou que a Justiça aguarda uma prova pericial psicológica de Gallanio.