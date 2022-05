Homem é picado por píton enquanto estava sentado no sanitário jogando no celular

Um homem de 28 anos foi picado por uma píton enquanto utilizava o sanitário em sua própria casa. O caso ocorreu na Malásia em março, mas só agora viralizou nas redes sociais.

Sabri Tazali estava sentado no sanitário e jogava videogame no smartphone quando sentiu como se "uma lâmina estivesse cortando o seu traseiro". Ao se levantar, se assustou com a cobra que estava dentro da privada.

De acordo com o jornal local The Star, ele imediatamente saiu correndo e chamou os bombeiros, que capturaram a serpente. Como o réptil não é venenoso, ele não precisou tomar antiofídico, apenas uma injeção antitetânica.

Duas semanas após o incidente, o malaio ainda encontrou um pedaço da presa da serpente cravado em uma das nádegas. "Ela quebrou provavelmente porque eu puxei a cobra com força", disse ao jornal.

Após o susto, ele contou ter evitado usar o banheiro da casa por duas semanas, indo para uma mesquita próxima para realizar necessidades. Sabri ainda disse ter trocado o sanitário da casa por um outro modelo.