Superlua de julho acontece nesta quarta (13): veja horário e como assistir

A terceira superlua de 2022 poderá ser observada nesta quarta-feira (13). Ela é conhecida por "Superlua dos Cervos" porque os chifres de veados machos estão em modo de crescimento total neste período do ano. O relato é baseado no Almanaque do Fazendeiro do Maine, na década de 1930.

Segundo informações da rádio pública estadunidense National Public Radio (NPR), a lua aparecerá cheia por cerca de três dias, até o início da manhã de sexta-feira, então ainda há mais de uma oportunidade de visualização.

Qualquer pessoa conseguirá acompanhar, a olho nu, se as condições do tempo estiverem adequadas (com poucas nuvens no céu).

Observatórios brasileiros também farão eventos para destacar o fenômeno, com telescópios e orientações de astrônomos, como o Planetário do Rio de Janeiro (RJ) e o Observatório Municipal de Campinas Jean Nicolini (SP).

Qual o melhor horário para observar a superlua?

Os melhores momentos para ver a lua será no nascer e no pôr da lua, nos horários de 06h39 e 17h55, horário de Brasília.

E esta não é a última superlua do ano também. A lua de esturjão na noite de 11 de agosto será a superlua final no set de quatro deste ano.

Veja o calendário das próximas Luas cheias de 2022