Eclipse solar total: saiba detalhes do maior fenômeno astronômico de dezembro de 2021

O maior fenômeno astronômico de dezembro de 2021 está marcado para acontecer neste sábado (4). O eclipse solar total ocorre quando a Lua se posiciona sobre a Terra e o Sol fazendo "o dia virar noite" em parte do planeta durante um intervalo de tempo limitado do dia.

De acordo com o professor de Astronomia do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará, tenente Romário Fernandes, a Lua passará perfeitamente alinhada com a Terra e com o Sol. No entanto, o evento não terá como ser visto por muitas pessoas do planeta.

Isso porque, segundo o professor de Astronomia, como a Lua é muito menor do que a Terra, a sombra que ela projeta no planeta – o que causa o eclipse solar – sempre é em uma área geográfica extremamente restrita.

"Enquanto o eclipse lunar é visto por todo mundo que está do lado noturno da Terra, o eclipse solar só é visto por uma pequena porção que está no lado diurno do planeta, um conjunto de regiões muito limitado onde a sombra da Lua se projeta durante o eclipse solar. Isso só vai poder ser visto no Círculo Polar Antártico, ou seja, no sul da Terra", afirma o tenente.

Eclipses solares vistos do Ceará

Também conforme Romário Fernandes, o último eclipse solar parcial visível no Ceará foi em agosto de 2017, quando o Sol ficou encoberto em 40%. Já o último eclipse solar total visto do Estado foi em janeiro de 1944.

Em abril de 1995, ocorreu no Ceará um eclipse solar anular, quando ela está mais afastada do planeta, o que faz ela ficar menor. "Ela não consegue cobrir totalmente o Sol, e ele fica com um anel luminoso em torno da Lua", diz.

Estado terá eclipse anular em 2023

O professor de Astronomia acrescenta que o Ceará terá um eclipse solar anular em 14 de outubro de 2023, que poderá ser visto de algumas cidades do interior do Estado.

A melhor observação, complementa o tenente, será em Tauá, no Sertão dos Inhamuns e em outros 36 municípios (veja lista abaixo).

Em Fortaleza, terá somente eclipse solar parcial. Um eclipse solar total poderá ser visto da capital cearense em 12 de agosto de 2045.

Onde o fenômeno astronômico de 2023 será notado em:

1. Abaiara

2. Acopiara

3. Araripe

4. Assaré

5. Aiuaba

6. Aurora

7. Barro

8. Brejo Santo

9. Campos Sales

10. Caririaçu

11. Catarina

12. Cedro

13. Farias Brito

14. Icó

15. Iguatu

16. Iracema

17. Jaguaribe

18. Jardim

19. Jucás

20. Lavras da Mangabeira

21. Mauriti

22. Milagres

23. Mombaça

24. Nova Olinda

25. Orós

26. Parambu

27. Pereiro

28. Piquet Carneiro

29. Porteiras

30. Potengi

31. Quixelô

32. Saboeiro

33. Salitre

34. Santana do Cariri

35. Solonópole

36. Tauá

37. Várzea Alegre