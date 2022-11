Lagoa Mundaú, em Maceió, corre risco de transbordar por conta das chuvas, alerta Defesa Civil

A Lagoa Mundaú, em Maceió, capital do Alagoas, corre risco de transbordar por conta das fortes chuvas na região nos últimos dias. O alerta foi feito pela Defesa Civil Municipal nesta segunda-feira (7).

Conforme o órgão, o aviso é de "severidade moderada". Somente nas últimas 24h, o volume de chuva em Maceió ultrapassou a marca espera para todo o mês de novembro.

"Nossa missão é alertar a população para que busquem local seguro, pois o mais importante é salvaguardar a vida dos maceioenses", frisa Abelardo Nobre, coordenador da Defesa Civil.

As chuvas já diminuíram, mas o Centro Integrado de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (CIMADEC) seguirá monitorando os níveis hidrológicos e a previsão do tempo em Maceió.

Chuvas deixaram desalojados

Até essa segunda-feira, sete famílias ficaram desalojadas por conta das intensas chuvas na capital alagoana. Uma família desabrigada foi encaminhada para um abrigo municipal.

"As equipes estão de prontidão para atender as ocorrências e foram registrados 36 chamados desde a noite do domingo (6), sendo a maior parte delas por desabamento parcial e edificação com problema de estrutura", diz a Defesa Civil.