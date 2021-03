Trio rouba motorista de aplicativo e o deixa com mãos amarradas e olhos vendados na Sabiaguaba

Três homens foram capturados, na noite de segunda-feira (22), suspeitos de terem assaltado um motorista de aplicativo e o deixado com as mãos amarradas e com os olhos vendados no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. O trio utilizou um simulacro de pistola, um facão e uma arma de fogo para levar o carro e os pertences do profissional.

A Polícia Civil informou que quatro homens solicitaram a corrida na comunidade do Pôr do Sol, no bairro Pedras, na Grande Messejana. No trajeto, um deles desceu do veículo e, depois, os três que ficaram anunciaram o crime.

'Terror psicológico'

Na ocasião, os criminosos pediram as senhas do motorista de aplicativo, a fim de fazer saques bancários, e fizeram "terror psicológico" com ele, obrigando-o a se ajoelhar e a fazer "um último pedido" antes de morrer, segundo uma fonte da Polícia Civil.

João Pedro Rodrigues, 28; Cauê Moreira de Carvalho, 22; e um adolescente de 17 anos amarraram as mãos e vendaram os olhos do profissional, e o abandonaram no bairro Sabiaguaba, levando o automóvel.

Logo após, ele conseguiu acionar a Guarda Municipal, que informou o fato à composição que fica na comunidade onde o grupo solicitou a corrida, bem como à Polícia Militar.

Perseguição

Em seguida, com os dados sobre em mãos, os guardas municipais e os policiais militares localizaram o carro do motorista de aplicativo na comunidade do Pôr do Sol.

Ao chegar no local, os três homens fugiram, e as duas composições iniciaram uma perseguição aos suspeitos, conforme outra fonte da Guarda Municipal.

Tiros

De acordo com a instituição, o trio bateu o carro roubado na viatura da Polícia Militar. Também efetuou disparos de arma de fogo nos veículos da PM e a Guarda Municipal.

Ainda durante a ofensiva, um dos suspeitos, identificado como Cauê Moreira de Carvalho, 22, pulou do automóvel que havia sido tomado de assalto.

Capturas

Já no bairro Cocó, a Polícia Militar capturou João Pedro Rodrigues e o adolescente de 17 anos, e os encaminharam para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no bairro São Gerardo.

Com eles, foram encontrados um simulacro de pistola e um facão. A arma de fogo que usada para disparar nas viaturas, acredita a Polícia Civil, foi jogada no meio do caminho durante a perseguição.

Procedimento

Momentos depois, a Guarda Municipal encontrou, na comunidade do Pôr do Sol, Cauê Moreira, que havia saltado do carro que foi roubado do motorista de aplicativo. Ele também foi levado para a DCA

Na sede da especializada, os três prestaram depoimentos sobre o caso. Eles, que já tinham antecedentes criminais, responderão por associação criminosa, corrupção de menor e roubo majorado.