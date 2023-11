Três homens são mortos a tiros em estabelecimento comercial de Santa Quitéria, no interior do Ceará

Um triplo homicídio foi registrado em Santa Quitéria, no interior do Ceará, na noite dessa terça-feira (28). Na ocasião, três homens foram mortos a tiros em um estabelecimento comercial.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma das vítimas tinha 23 anos e possuía antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo. Os outros dois corpos ainda não foram identificados formalmente.

O crime ocorreu na localidade de Sangradouro, na zona rural de Santa Quitéria. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do caso.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. A Delegacia Municipal de Santa Quitéria segue em diligências com a finalidade de identificar e capturar os autores do crime", pontua a SSPDS.