Três foragidos são presos em Fortaleza por suspeita de furto, tráfico e roubo

Três pessoas foram presas na última terça-feira (19) em operações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), todas elas na condição de foragidas da Justiça. Um homem foi preso por furto, enquanto outras duas mulheres foram presas pelo crime de tráfico de drogas e roubo.

A primeira captura ocorreu no bairro Jangurussu, com colaboração do Cotam da Polícia Militar do Estado do Ceará. No local, um homem de 44 anos foi preso por furto, com a suspeita de que ele seria integrante de quadrilha interestadual de roubo a cargas, veículos e bancos.

Já na tarde da terça (19), duas mulheres, de 41 e 31 anos, foram presas por estarem foragidas pelo crime de tráfico de drogas e roubo, respectivamente. As ações ocorreram no Centro, em Fortaleza, por meio de ação de inteligência desenvolvida com o SAI do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Ceará.

Encomenda postal apreendida

Além disso, nesta quinta-feira (21), outra ação da Ficco apreendeu um objeto postal com 5 kg de skunk em Fortaleza, provenientes do Estado do Maranhão.

Conforme informações divulgadas pela Ficco, a ação foi desenvolvida entre a SAI/BEPI da Polícia Militar e a Superintendência dos Correios no Ceará, por meio de ação de inteligência.

Nenhuma prisão foi realizada, mas os envolvidos podem responder por tráfico de drogas, crime com pena de até 15 anos de reclusão. Enquanto isso, a carga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal, que irá investigar os crimes em inquéritos policiais.