Tiroteio na rua deixa dois mortos nas proximidades do Parque Del Sol

Dois homens foram executados à bala na noite deste sábado (20), nas proximidades do conjunto habitacional Parque Del Sol, no bairro Parque Iracema, em Fortaleza. Imagens enviadas por leitores do Diário do Nordeste mostram o momento em que atirador sai de um carro branco, efetua os disparos contra o carro das vítimas e foge no veículo de ré.

Confira vídeo

Policiais Militares que atendem a ocorrência no local identificaram que um dos mortos, sem identidade revelada ainda, tinha um mandado de prisão em aberto. Os corpos e o veículo alvejado devem passar por perícia.

A Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi acionada, mas não respondeu à reportagem até o fechamento da matéria.