Suspeitos realizam assalto a farmácia e mantêm reféns na Av. 13 de Maio

Uma farmácia de manipulação foi assaltada na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (30). Pelo menos oito pessoas foram mantidas reféns pelos criminosos no começo da ação, que durou 50 minutos. Não há relatos de feridos.

Informações preliminares apontaram que, após realizarem suposto delito no Bairro de Fátima, os homens teriam entrado e se escondido no local, que estava aberto. No entanto, segundo a Polícia, houve uma tentativa de assalto ao próprio empreendimento.

Cerca de 40 policiais foram acionados para uma negociação. Agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Ronda Ostensiva com Cães (Roca), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), estão na ocorrência.

Por volta das 14h30, seis reféns foram liberados. Uma equipe do Bope entrou no local por volta das 14h40. Uma sétima pessoa feita refém foi liberada após as 15h.

As informações iniciais apontaram que havia 10 reféns na farmácia. No entanto, agentes que estão no local indicam serem oito reféns, dos quais sete eram funcionários e um, cliente. Os policiais conseguiram resgatar o grupo, mas os assaltantes conseguiram fugir.

A Polícia trabalha no local buscando identificar a fuga dos criminosos. Conforme a Polícia, havia três suspeitos, dos quais dois estavam armados.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a PMCE solicitando mais detalhes sobre o caso, mas ainda aguarda resposta.