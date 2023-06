Sanfoneiro morre após ser atropelado por motociclista em Campos Sales

O sanfoneiro Valdenir Antônio de Brito, mais conhecido como Denir, morreu na manhã desta quinta-feira (8), aos 63 anos, em Campos Sales, após ser atropelado por uma motocicleta enquanto praticava corrida na rodovia estadual CE-292.

O condutor da moto ficou gravemente ferido, mas conseguiu ser socorrido e levado para uma unidade de saúde da região. Não se sabe ainda qual o estado atual de saúde dele.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que antenderam à ocorrência a Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Perícia Forense (Pefoce).

O acidente é investigado pela Polícia Civil. "Na ocasião, um homem estava trafegando de motocicleta na rodovia CE-292 quando colidiu com um pedestre, que foi a óbito no local. O condutor do veículo foi socorrido para uma unidade de saúde. Ambas as vítimas, do sexo masculino, ainda não foram identificadas formalmente", comunicou o Governo.