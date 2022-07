Saiba quem é o estrangeiro preso no Ceará e procurado na Holanda por tráfico de pessoas e de drogas

O foragido internacional preso pela Interpol (Polícia Internacional) e pela Polícia Federal (PF) no Ceará, na última quarta-feira (27), é Marvin Lloyd Jahangir, nascido no Suriname, com nacionalidade holandesa, de 33 anos. A Polícia da Holanda o procurava por tráfico de pessoas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, Marvin Lloyd passou por audiência de custódia na Justiça Federal no Ceará na última quinta (28) e confirmou que não sofreu maus tratos dos policiais federais. A defesa do preso pediu que ele fosse transferido para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro (onde nasceram a esposa e a filha do mesmo), mas a juíza negou, alegando que é atribuição do Supremo Tribunal Federal (STF).

Marvin responde no STF a um pedido de extradição, desde fevereiro deste ano, o qual ainda não teve conclusão. Em 1º de abril último, o ministro Nunes Marques decretou a prisão preventiva do estrangeiro - que já era suspeito de estar escondido no Brasil à época.

O surinamês é procurado pelo Sistema de Justiça da Holanda para cumprir três penas de prisão: 2 anos e 6 meses, por tráfico de drogas, proferida em janeiro de 2019; 1 ano e 2 meses, por tráfico de pessoas, proferida em setembro de 2018; e 5 meses, por lavagem de dinheiro, proferida em setembro de 2017.

A pena de lavagem de dinheiro prescreveu em setembro de 2020, conforme as leis brasileiras. Ainda assim, devido aos outros dois crimes, o Ministério Público Federal (MPF) pediu pela prisão preventiva de Marvin, o que foi acatado pelo STF. A defesa do surinamês não foi localizada para comentar sobre a detenção.

Legenda: Marvin Lloyd Jahangir é nascido no Suriname, com nacionalidade holandesa, e tem 33 anos Foto: Reprodução

Prisão na área nobre de Fortaleza

Marvin Lloyd Jahangir foi preso pela Polícia Federal e pela Interpol, no bairro Meireles, em Fortaleza, na última quarta-feira (27). Ele residia na Rua Barão de Aracati, na área nobre da cidade. A ação também contou com o apoio da Coordenação de Inteligencia (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A PF detalhou, em nota, que o foragido internacional é acusado de tráfico de seres humanos para fins de prostituição, posse de drogas ilícitas e posse de numerário resultado de crimes de fraude conhecido como "phishing", entre os anos de 2012 e 2015.

