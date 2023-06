Receita Federal apreende encomendas postais com diamantes no Aeroporto de Fortaleza

A Receita Federal identificou, na manhã dessa quinta-feira (1º), no Aeroporto de Fortaleza, duas encomendas postais, vindas de São Paulo e Campo Grande, com cerca de 200 gramas de diamantes.

De acordo com o órgão, os brilhantes são considerados bens da União. Assim sendo, todos os que produzem, extraem ou comercializam diamantes precisam da autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Mas, como as encomendas não tinham nenhuma identificação ou autorização, foram consideradas "descaminho".

Após a apreensão, a Receita encaminhou a mercadoria para a Caixa Econômica Federal, que a manterá guardada. Finalizado o processo administrativo, os diamantes poderão ser leiloados.

Apreensão

A apreensão foi feita por servidores da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho, na 3ª Região Fiscal, no terminal de cargas do Aeroporto de Fortaleza.

"A atividade da Receita Federal na área aduaneira é fundamental para a proteção da indústria nacional e promoção da geração de empregos no país, evitando a concorrência desleal. Além disso, ações que fortaleçam a fiscalização nas zonas secundárias são extremamente importantes para a sociedade", afirmou o órgão.