Receita Federal apreende encomenda com R$ 205 mil em notas falsas nos Correios

Agentes da Receita Federal apreenderam, nesta quarta-feira (16) uma encomenda com R$ 205.200,00 em notas falsas no Centro de Distribuição dos Correios, em Fortaleza. O material foi enviado da cidade mineira de Ribeirão das Neves.

Todo o dinheiro estava dividido em cédulas de R$ 100 e foi descoberto durante uma fiscalização de rotina realizada por agentes da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho.

Após a apreensão, a encomenda foi enviada para a sede da Polícia Federal.

Há pouco mais de um mês, um homem foi preso pela Polícia Federal ao receber pelos Correios uma quantia de R$ 2 mil em notas falsas, na cidade de Cariús, no Ceará.

Elefoi indiciado pela prática do delito do art.289, parágrafo primeiro do Código Penal, que prevê penas de reclusão de 3 a 12 anos.

Apreensão em setembro

Em setembro deste ano, a Polícia Federal apreendeu 544 cédulas falsas de R$ 100, ao todo R$ 54.400, que haviam sido enviadas para Fortaleza via postal.

A ação aconteceu após os agentes receberem informações sobre uma encomenda que se encontrava nos Correios e não foi reclamada pelo destinatário. O material era oriundo do estado de São Paulo.