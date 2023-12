Receita Federal apreende 140kg de cocaína no Porto do Mucuripe, em Fortaleza

A Receita Federal apreendeu aproximadamente 140 quilos de cocaína no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, em uma operação realizada nesta quinta-feira (21). De acordo com informações do órgão, a droga estava escondida em quatro bolsas e tinha como destino a França.

Análise de imagens do contêiner e alerta dos cães farejadores da Receita Federal auxiliaram na apreensão.

A carga ilícita será encaminhada às autoridades policiais para uma investigação detalhada sobre as circunstâncias do crime, por meio de um inquérito policial. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

A Receita Federal reforça o monitoramento para o combate das atividades ilícitas e desarticulação de ações do crime organizado.