Quadrilha suspeita de furtos em partida de futebol e show no Castelão é investigada; baiano é preso

Um homem natural da Bahia foi preso em Fortaleza, prestes a embarcar em um avião após série de furtos realizados em eventos ocorridos na Capital, no último fim de semana. O suspeito identificado como Alexandro Cerqueira Cassiano, de 41 anos, estava em posse de, pelo menos, cinco celulares.

Conforme a Polícia, há suspeita que ele integre uma quadrilha especializada neste tipo de crime, em eventos em todo o Brasil. Os aparelhos foram tomados das vítimas durante uma partida de futebol ocorrida no sábado (3). A reportagem também apurou que o suspeito esteve em seguida em um show, no estacionamento Arena Castelão, ainda no mesmo sábado.

"Com base nas investigações, o homem faz parte de um grupo criminoso especializado em realizar furtos durante eventos em várias regiões do país", disse a Polícia Civil do Ceará.

A PRISÃO

Alexandro foi preso em flagrante, em uma pousada no bairro Serrinha. A captura aconteceu com auxílio de agentes da Delegacia do Aeroporto e do Departamento de Inteligência (DIP), da PC-CE.

SSPDS "Logo que foram procurados pelas vítimas, para comunicar os furtos por meio de Boletins de Ocorrência (B.Os), os policiais civis iniciaram uma série de diligências com foco em localizar os telefones, bem como para prender os suspeitos. Após apurações e com um trabalho de inteligência, que indicava a localização de um dos celulares subtraídos, os policiais civis se deslocaram até uma pousada, onde foram recebidos por um hóspede, identificado como Alexandro Cerqueira Cassiano, de 41 anos, natural de Salvador/Bahia. Dentro do quarto onde ele estava, os policiais encontraram cinco aparelhos celulares"

O homem foi levado até a delegacia e não apresentou notas fiscais dos referidos celulares. De acordo com a Polícia, ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e os aparelhos devolvidos aos proprietários.

"As investigações acerca do caso permanecem, pois há indícios de que Alexandro pertence a um grupo criminoso que viaja, em período de eventos, para realizar furtos em série", conforme a Polícia.

Populares que possam contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais devem encaminhar denúncias para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS.

