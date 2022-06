Quadrilha é presa com uma tonelada de fios furtados em Fortaleza

Uma quadrilha foi presa com uma tonelada de fios furtados, no bairro José de Alencar, na madrugada desta terça-feira (21). De acordo com o tenente-coronel Alexandre Silveira, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, quatro pessoas foram capturadas com equipamentos, além de um carro e um caminhão.

"Na Avenida José Américo, houve uma ocorrência repassada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Dava conta que dois homens em um veículo celta prata estavam furtando fios. Através do videomonitoramento, identificamos um celta, um caminhão carregado coma carga de fios furtado e prendendo as quatro pessoas", explicou o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar.

Legenda: Equipamentos apreendidos com homens presos Foto: Divulgação/Polícia Militar

Também foram apreendidas com os homens ferramentas usadas para o furto, como alicates, serra elétrica e equipamentos de indicadores de eletricidade.

Ainda de acordo com o tenente-coronel Alexandre Silveira, os quatro homens presos "se negaram a falar. Só disseram que se pronunciariam com a presença do advogado".