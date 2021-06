PRF e PM apreendem quase R$ 14 milhões em drogas dentro de caminhão, em Fortaleza

Aproximadamente 118 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em cerca de R$ 14 milhões, foram apreendidos dentro de um caminhão, na tarde desta segunda-feira (31), no quilômetro 7 da CE-040 (Washington Soares), em Fortaleza.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com a Polícia Militar (PM), o motorista do veículo informou que a mercadoria vinha da Região Norte e tinha como destino a Região Metropolitana de Fortaleza.

O condutor e todo material ilícito apreendido foram encaminhados para a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (Denarc).