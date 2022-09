PRF apreende 5 motos com a mesma placa clonada em diferentes ações no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cinco motocicletas com placas clonadas iguais em ações distintas em Fortaleza e no município de Iguatu, Interior do Ceará.

Na quarta-feira (31), os policiais apreenderam uma motocicleta que utilizava uma mesma placa clonada de outra moto já retida na semana anterior. O condutor não possuía habilitação para conduzir a moto e foi detido pelos agentes da PRF.

A PRF constatou, durante a fiscalização, que a motocicleta, na verdade, havia sido furtada em Fortaleza no dia 16 de janeiro de 2020. Segundo a PRF, foi quarta vez que a placa clonada havia sido localizada em veículos.

Ainda na quarta-feira, a quinta motocicleta que utilizava a mesma placa clonada foi apreendida. O homem também não possuía habilitação para conduzir a moto.

Legenda: Condutores foram presos com motos com a mesma placa clonada Foto: Divulgação PRF

Outra moto furtada

De acordo com a PRF, vários dos sinais do veículo estavam adulterados, indicando se tratar de uma moto clonada. Os agentes identificaram que a motocicleta havia sido furtada em Fortaleza no dia 18 de janeiro de 2020.

"Chamou a atenção dos policiais o fato de que estas foram a quarta e a quinta motocicleta apreendidas que usavam a mesma placa para ocultar a verdadeira origem ilícita", informou a polícia.

Os condutores foram presos em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal veicular. As ocorrências foram encaminhadas para o 10º Distrito Policial onde as motocicletas ficarão à disposição dos seus legítimos proprietários.