PRF apreende 175 mil carteiras de cigarros contrabandeadas no valor de R$ 875 mil em Quixadá

Um carregamento com 175 mil carteiras de cigarro contrabandeadas foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quinta-feira (6), em Quixadá, no Sertão Central do Ceará. A carga é avaliada em R$ 875 mil. Dois homens foram presos e encaminhados à sede da Polícia Federal, em Fortaleza.

Os policiais rodoviários localizaram os alvos no quilômetro 95 da BR-122 por volta de 1h40. Os agentes chegaram ao local após receberem a informação de que dois veículos, sendo um Fiat Uno e um caminhão Accelo, estariam trafegando em formação de "escolta".

Durante a abordagem, o condutor do carro de passeio confirmou que trafegava na frente do caminhão para avisar sobre eventuais ações de fiscalização.

Em seguida, abordaram o caminhão e fizeram uma busca minuciosa. Conforme a PRF, os 175 mil cigarros encontrados haviam sido importados ilegalmente.

Os dois motoristas foram detidos em flagrante por contrabando, e a carga e os veículos apreendidos.