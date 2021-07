Policial penal é preso por vender armas, munições e veículos ilícitos por WhatsApp

Um policial penal suspeito de venda de materiais ilícitos por meio do WhatsApp foi preso na manhã desta terça-feira (27). Ele comercializava materiais como armas, munições e carros usando o aplicativo.

A operação, denominada "Carlos Brito", investigava o agente por receptação qualificada, de estelionato e contra o Sistema Nacional de Armas de Fogo.

Legenda: Armas e munições de diversos calibres foram apreendidas pelos agentes Foto: divulgação/MPCE

Além do mandado de prisão, a ofensiva cumpriu mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar contra o agente, que tentou fugir e descartar os itens. Foram apreendidos cerca de R$ 11 mil, munições de vários calibres, arma de fogo, mais de 20 celulares, computadores e outros materiais.

A operação ocorreu por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), do Ministério Público do Estado (MPCE), e contou com o apoio da Coordenadoria Geral de Disciplina (CGD), da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Coin-SSPDS) e da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).