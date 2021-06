Policial militar é atingido por tiro de raspão durante assalto em padaria, em Fortaleza

Um policial militar foi baleado, na manhã desta quinta-feira (24), durante confronto com suspeitos que tentavam assaltar uma padaria, na Avenida Oscar Araripe, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

O agente foi atingido por um tiro de raspão na cabeça, foi socorrido e passa bem. Os suspeitos foram detidos. Um deles ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar do Ceará, o soldado da Corporação estava no local quando houve o anúncio do assalto e reagiu.

Houve tentativa de fuga, mas uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) capturou um suspeito, que confessou ter socorrido o comparsa para unidade hospitalar.

Os suspeitos foram identificados como Sérgio Chagas da Cruz Filho, de 31 anos, e Wellington Camargo Teixeira Rodrigues, de 20 anos.

A ocorrência está em andamento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Sérgio Chagas tem na ficha criminal autuações nos artigos 121, 180, 288 e 330 do Código Penal, além de corrupção de menor, posse ilegal de arma de fogo e duas vezes por tráfico de drogas.